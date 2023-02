Oh Schreck, der Geschmack ist weg!

Mutige vor - an einer geschnittenen Zwiebel riechen!

Mutige schneiden eine Zwiebel in zwei Hälften und riechen daran. Auch das hilft, den Geschmackssinn bei einer Erkältung wiederherzustellen. Apfelessig soll ebenso den Geschmacksnerven auf die Sprünge helfen. Einfach einen Esslöffel mit ein bisschen Honig in einem Glas lauwarmen Wasser auflösen und vor dem Frühstück trinken. Zusatz-Nutzen: Honig wirkt antibakteriell! Manche mögen es scharf: Egal ob Ingwer, Chili oder Pfeffer - Schärfe regt den Speichelfluss an und stimuliert die Geschmacksknospen auf der Zunge.