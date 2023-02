Corona-„Versöhnung“: Kann man Gräben zuschütten?

Bundeskanzler Karl Nehammer und Gesundheitsminister Johannes Rauch starten einen Versöhnungsprozess - eine Kommission soll die Maßnahmen in der Pandemie untersuchen. Corona und seine Folgen haben „tiefe Gräben in unserer Gesellschaft hinterlassen und die Menschen in Österreich schwer belastet“, begründete Nehammer am Mittwoch die Initiative. Von der FPÖ kam bereits eine klare Absage. Wie stehen Sie zu dem Versuch der Regierungsparteien? Teilen Sie uns Ihre Ansichten dazu gern in den Kommentaren mit!