Syrische Truppen griffen Erdbebengebiete an

Katastrophenhilfe von EU?

Das Regime in Damaskus stellte bereits einen Antrag auf Katastrophenhilfe an die EU. Darunter sind unter anderem Medikamente, Lebensmittel und medizinische Geräte. Der syrische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Bassam Sabbagh, bekräftigte am Dienstag, dass humanitäre Hilfe innerhalb Syriens durch Gebiete fließen sollte, die von der Regierung kontrolliert werden. Das Erdbeben am Montag traf im Norden Syriens Gebiete unter verschiedener Kontrolle. In Syrien und in der Türkei wurden insgesamt mehr als 11.000 Tote geborgen. Zahlreiche weitere Menschen wurden verletzt.