Shiffrin: Federer half ihr aus dem mentalen Tief

„Denke oft daran“

Den Tipp des 20-maligen Grand-Slam-Siegers, der 2022 seine Karriere beendet hatte, nahm die Allrounderin mit in diese Saison. „Ich denke oft an unser Gespräch, ich bin diese Saison glücklicher und lasse Rückschläge nicht mehr so stark an mich ran“, sagte Shiffrin. Elf Weltcuptitel und WM-Silber im Super-G geben ihr recht.