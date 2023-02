Shiffrin zieht nach Tränen-Interview Konsequenzen

Bei den Spielen in Peking war sie im vergangenen Jahr in sechs Bewerben leer ausgegangen, darunter waren drei Ausfälle in Riesentorlauf, Slalom und Kombination. Am Montag war sie als Gold-Favoritin in der WM-Kombination am drittletzten Slalom-Tor hängengeblieben. „Nach der Kombi habe ich mir gedacht: Das kann nur ein Scherz sein?! Über 50 Prozent meiner Ausfälle sind bei Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften passiert. Das ist fast lustig. Aber es ist nur lustig, weil ich in der Lage war, heute eine Medaille zu gewinnen“, sagte Shiffrin.