SV Ried gegen TSV Hartberg ab 14.30 Uhr LIVE

Während die Hartberger vor ihrem ersten Pflichtspiel in diesem Kalenderjahr stehen, haben die Rieder bereits ein Bewerbsmatch in den Beinen. In der Vorwoche gelang ihnen mit einem 2:0 beim Ostligisten Wiener Sport-Club der Einzug ins ÖFB-Cup-Semifinale. „Das war für sie ein richtig gutes Bonusspiel, das einen gewissen Schub an Selbstvertrauen schenkt. Für mich ist das ein kleiner Vorteil für Ried“, meinte Schopp.