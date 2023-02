Einfallstor für Cyberangriff an Uni Graz gefunden

Millionen Spam- und Phishing-Mails

Rektor Riedler bot bei der Pressekonferenz am Freitag auch einige Zahlen zur Untermalung der Herausforderungen im Umgang mit IT-Sicherheit: Allein im Jänner 2023 wurden von rund 8,8 Millionen E-Mails an der Universität Graz 7,3 Millionen als Phishing oder Spam identifiziert und daher nicht zugestellt. Der Anteil schwankte in den vergangenen Jahren zwischen 70 und 90 Prozent des gesamten E-Mail-Aufkommens an der Uni. Laut Granig gelten 52 Prozent aller E-Mails weltweit als Spam-Mails.