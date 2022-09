Kreml setzt offenbar auf Einberufung per Durchsage

Die Videoaufnahme, die die skurrile Rekrutierungsmethode zeigt, stammt von Donnerstag. Die Durchsage ertönt aus einem Fahrzeug, das durch die 120.000 Einwohner große Stadt fährt. Derbent liegt in der russischen Republik Dagestan an der Grenze zu Aserbaidschan - aus dem Gebiet sollen besonders viele Menschen stammen, die im Ukraine-Krieg gefallen sind. In den vergangenen Tagen gab es auch immer wieder Proteste gegen die Teilmobilisierung in Derbent.