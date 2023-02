Kollege erklärt: „Ronaldo erschwert unsere Spiele“

Zur Verwunderung so einiger Fußballfans hat Cristiano Ronaldo Anfang des Jahres beim saudi-arabischen Klub Al-Nassr unterschrieben, in zwei Liga-Spielen gelang dem Portugiesen bereits ein Treffer. Ebenso überraschend wie der Wechsel an sich, kommt nun die Aussage von Mitspieler Luiz Gustavo, der die Schattenseite des Deals nennt.