Aus mit Gold vor Augen: Das sagt Mikaela Shiffrin

Superstar Mikaela Shiffrin hätte am Montag in der Kombination wohl ihre erste Medaille bei der Ski-WM in Meribel/Courchevel geholt - wäre sie nicht kurz vor dem Ziel im Slalom ausgeschieden. „Schade, aber wenn man um Gold mitfahren will, muss man Risiko nehmen“, so die US-Amerikanerin.