„Manchmal bin ich schon an meine Grenzen gekommen“

Die Pandemie hinterließ bei der Messe Wels Spuren: 80% Umsatzrückgang allein 2021; in den Jahren 2020 und 2021 insgesamt 3,8 Millionen Euro Verlust, der mit Rücklagen ausgeglichen werden konnte; das gesamte Team zwischen zwölf und 19 Monate in Kurzarbeit. „Das Wichtigste war in der Zeit, Ruhe und Zuversicht zu vermitteln, manchmal bin ich da schon an meine Grenzen gekommen“, denkt Schneider zurück.