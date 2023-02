Politische Aufritte der ORF Moderatoren - Problem?

ORF-Moderatoren schafften es in den letzten Wochen immer wieder wegen ihrer politischen und parteinahen Aufrtitte in die Schlagzeilen. ORF-Generaldirektor Roland Weißmann lässt solche Nebenbeschäftigungen jetzt restriktiver handhaben. Für Aufsehen sorgte etwa Robert Ziegler, denn er soll mehrmals Veranstaltungen ÖVP-naher Interessensvertretungen wie der Wirtschaftskammer Niederösterreich moderiert haben. Finden Sie, die ORF-Moderatoren schaden mit ihren Auftritten dem Sender? Diskutieren Sie mit anderen Usern darüber in den Kommentaren, wir sind gespannt!