Gleich sechs Stars müssen ManUnited verlassen

Wie „The Sun“ berichtet, wird wohl Harry Maguire als erster Spieler seine Koffer packen müssen. Der Verteidiger, der 2019 für eine Rekordsumme von 87 Millionen Euro von Leicester gekommen war, blieb deutlich unter den Erwartungen, machte sich viel eher einen Ruf als Unglücksrabe in der Defensivkette. Außerdem durfte der Verein mit Raphael Varane und Lisandro Martinez unlängst zwei Top-Verteidiger in Old Trafford begrüßen.