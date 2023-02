Bayerns Musiala tanzt ganz Wolfsburg aus - Tor!

Er tue „Jamal-Dinge“, analysierte der Dazn-Moderator in der Nachbetrachtung des Spiels. In der Tat lässt sich schwer in Worte fassen, wie Musiala in der 73. Minute - die Bayern waren nach Joshua Kimmichs Abgang nur mehr zu zehnt am Platz - zum vorentscheidenden 4:1 traf. Er umkurvte, etwas überspitzt formuliert, ganz Wolfsburg, drang in den Strafraum ein und traf. Absolut sehenswert.