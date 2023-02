„Hatte beim Stadionbau keine schlaflosen Nächte“

„OÖ Krone“:Drei Wochen vor dem ersten Spiel in der neuen Raiffeisen-Arena: Gibt’s da bei Ihnen auch Emotionen, weil nun eine lange Reise zu Ende geht?

Siegmund Gruber: Stand heute hält sich das bei mir noch in Grenzen. Ich denke aber, dass die Glücksgefühle kommen werden, wenn wir am 24. Februar erstmalig einlaufen und das Spiel beginnt.