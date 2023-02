Ganz relaxt in den Bergen!

Skifahrer schätzen Obertauern, denn durch seine besondere Lage in einem Kessel auf 1740 m Seehöhe ergeben sich zwei Glücksfälle – zum einen bekommt man sowohl vom Süden als auch vom Norden den Schnee ab und ist deswegen überaus schneesicher, zum anderen bietet fast jeder Beherbergungsbetrieb „Ski in / Ski out“, weil es einen direkten und bequemen Zugang zur Piste gibt. Das ist einmalig, denn egal, wo, eine der 26 Aufstiegshilfen ist garantiert mit wenigen Schritten zu erreichen, und das Auto kann während des ganzen Urlaubs stehen gelassen bleiben – wer will, kann sogar umweltfreundlich mit der Bahn (bis Radstadt) anreisen und dann die letzten Meter bis zum Hotel mit dem Bus, dem Taxi oder einem Hoteltransfer zurücklegen. Ski muss keiner schleppen, denn inzwischen leihen sich die meisten Gäste die modernsten und bestens gewarteten Bretteln vor Ort aus. Perfekte Grundvoraussetzungen also, um einige Tage aktiv in den Bergen zu verbringen.