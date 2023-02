„Für Gareth Bale ist im Golf einiges möglich“

Nun probiert der Waliser nach dem Fußball eine zweite Karriere als Golfer. Bale startet heute beim AT & T Pebble Beach Pro Am, bei dem an den ersten drei Tagen die Golfprofis mit Promis abschlagen. Der Ex-Kicker geht an der Seite von Joseph Bramlett (US) in das PGA-Tour-Turnier. Matthias Schwab, der Investor Eduardo Azar als Partner hat, sagt: „Ich hätte echt gern mit Bale gespielt. Ich finde es sehr cool, dass er so motiviert ist. Wenn er sich in der Fußballrente richtig im Golfsport einlebt, denke ich schon, dass für ihn in den nächsten Jahren einiges möglich ist.“ Nachsatz: „Aber um ganz nach vorne zu kommen, ist er halt schon ein bisschen spät dran.“