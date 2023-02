Welcher Ski-Star sorgt bei der WM für Furore?

In Courchevel, wo die Bewerbe der Männer ausgetragen werden, soll die große Stunde des 25-jährigen Marco Odermatt schlagen. Der dominanteste Skifahrer der Gegenwart - mit bereits acht Rennsiegen in dieser Saison - erlebte vor zwei Jahren in Cortina d‘Ampezzo Pleiten, Pech und Pannen und zog ohne WM-Medaille wieder von dannen. In der Abfahrt war er als Vierter noch am knappsten dran an Edelmetall, in Super-G und Parallel war er jeweils als Elfter unter ferner liefen. Das soll sich in den französischen Alpen anders darstellen. Ob der Schweizer neben seinen drei Kerndisziplinen noch woanders antritt, ist derzeit offen.