Rekordjagd: Auch Stenmark zieht Hut vor Shiffrin

Sieben WM-Starts möglich

Für Shiffrin gibt es in diesen Wochen kein Vorbeikommen an diesem Stenmark-Thema. „Alle reden mich dauernd auf diesen Rekord an“, sagt Shiffrin. Trotzdem mit einem Lächeln. „Natürlich ist das ein Ziel.“ Aber Mika fügt fast ehrfürchtig hinzu: „Irgendwie denke ich, dass dieser Rekord nicht gebrochen werden sollte.“ Und sie hofft auch, dass sich im Falle von Sieg Nummer 86 kein Sättigungsgefühl bei ihr einstellen würde. „Falls ich diese Zahl erreichen sollte, hoffe ich, keine Erleichterung zu verspüren. Es wäre schade, wenn es sich dann anfühlt, als ob alles vorbei wäre.“ Das nächste Ziel ist aber sowieso die WM in Frankreich. Bei der natürlich alles für große Shiffrin-Festspiele angerichtet ist. Ihre Starts in Kombi, Super-G, RTL und Slalom sind sowieso klar, die 27-Jährige liebäugelt aber auch mit der Abfahrt sowie Parallel- und Team-Bewerb.