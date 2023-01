Olympiasiegerin Kiesenhofer fährt für Team-Israel

Vier Jahre vor ihrem Olympia-Coup in Tokio ist Kiesenhofer bereits ohne durchschlagenden Erfolg einige wenige World-Tour-Rennen für die belgische Equipe Lotto gefahren. Im Vorjahr war die in der Schweiz lebende Mathematikerin im Zeitfahren WM-Zehnte und WM-Fünfte, am Saisonende bestritt sie als Gastfahrerin eines spanischen Teams mit einigen starken Auftritten die Vuelta a Espana. Ein für heuer kolportiertes Engagement für B&B Hotels scheiterte an der Einstellung des französischen Rennstalls aufgrund von Sponsorenproblemen.