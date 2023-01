USA weiten Sanktionen gegen Huawei nochmals aus

In den vergangenen Monaten zog die US-Regierung allerdings die Daumenschrauben immer enger, um die Modernisierung und ein Erstarken der chinesischen Armee zu verhindern. So verbot Biden unter anderem den Export von Maschinen zur Chip-Herstellung in die Volksrepublik. Medienberichten zufolge überzeugten die USA die Niederlande und Japan, sich diesem Bann anzuschließen. In diesen beiden Staaten sind wichtige Anbieter von Maschinen zur Halbleiter-Produktion beheimatet.