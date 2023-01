Nächster Rückschlag für ÖSV-Ass Kathi Liensberger

„Ich werde versuchen, mich aufs Wesentliche zu konzentrieren und die Schritte zu setzen, die notwendig sind“, sagte die Slalom-Weltmeisterin aus Vorarlberg am Sonntag mit der ihr ureigenen „Schaffa“-Mentalität. Rennen, um sich vor der WM die augenscheinliche Verunsicherung aus den Knochen zu fahren, gibt es nun keine mehr. Bis zu ihrem ersten WM-Einsatz (Teambewerb am 14. Februar?) bleiben zwei Wochen Zeit, um im Training ohne Livio Magoni wieder in die Spur zu finden.