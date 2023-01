Wie Regionalität leichter im Einkaufskorb landet

Im April 2020, zu Beginn der Pandemie, wurde mithilfe von Variocube, einem Spezialisten für smarte Schließfachsysteme, die erste Abholstation von DigitalerMarktplatz in St. Florian bei Linz errichtet. Mittlerweile kamen acht Standorte dazu: Neben St. Florian ist die von Bernhard Aufreiter geführte Firma nun viermal in Linz, sowie je einmal in Gramastetten, Freistadt, Lichtenberg und in St. Martin im Waldviertel vertreten.