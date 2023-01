Nach Corona: Lange Wartelisten bei Nachhilfe

Kostenlose Nachhilfe

In wenigen Tagen starten in Ostösterreich die Ferien. Spätestens danach heißt es für viele Schüler wieder: Lernstoff aufholen. Kostenlose Nachhilfe gibt es etwa an den Wiener Volkshochschulen. Anmeldungen für das Sommersemester sind bereits möglich (www.vhs.at). Auch das Lerncafé der Caritas oder die Lernclubs des Roten Kreuzes sind gratis.