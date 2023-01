Chorherr-Freispruch: Nächste Blamage für WKStA

Zuerst Urteil aufgehoben, dann Freispruch

In dem Verfahren gab es zunächst in erster Instanz eine Verurteilung, gegen die Strache berufen hatte. Daraufhin wurde das Urteil wegen Widersprüchen aufgehoben und der Prozess musste wiederholt werden. Diese Wiederholung endete mit glatten Freisprüchen. Die Staatsanwaltschaft legte trotzdem Rechtsmittel ein, was wiederum bei manchen Beobachtern für Verwunderung sorgte. Verfassungsministerin Karoline Edtstadler von der ÖVP meinte etwa: „Das ist jetzt auch für mich als ehemalige Richterin nicht per se sofort erklärbar. Jeder kann Rechtsmittel in einem Rechtsstaat einlegen, aber es erzeugt ein komisches Gefühl.“