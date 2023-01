Damen-Riesentorlauf am Kronplatz ab 10.30 Uhr LIVE

Überflügelt Shiffrin Landsfrau Vonn?

Mikaela Shiffrin hat in Südtirol - natürlich - bereits gewonnen (2019). Seit sie am 8. Jänner Lindsey Vonn an Weltcup-Siegen eingeholt hat, blicken US-Medien ganz genau auf ihre Ski. „Rekordjägerin Shiffrin muss erneut warten“, lauteten die Schlagzeilen zuletzt in Cortina. Die Chancen stehen gut, dass Shiffrin, wenn nicht am Kronplatz, dann im folgenden Slalomdoppel in Spindleruv Mlyn (28./29. Jänner) Vonn mit dem 83. Weltcupsieg überflügelt. Geschlechterübergreifend hat nur Ingemar Stenmark mehr Siege (86) eingefahren.