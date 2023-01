Rekord-Queen Shiffrin ++ Tsitsipas im Halbfinale

Mikaela Shiffrin bricht mit ihrem 83. Weltcup-Sieg am Kronplatz alle Rekorde, Österreichs Para-Ski-Stars räumen bei der Para-Ski-WM in Spanien ab und jetzt stehen die ersten Halbfinalisten der Australien Open fest! Das und noch mehr sehen Sie heute in den „Krone“-Sport-News am Dienstag, dem 24. Jänner!