Lamparter: Zwei Siege innerhalb von vier Stunden

Johannes Lamparter mit einem Doppelsieg und Franz-Josef Rehrl mit den Plätzen zwei und drei sorgten beim Weltcup der Nordischen Kombinierer in Klingenthal für einen rot-weiß-roten „Super-Sonntag“. Im ersten Bewerb, der in der Früh mit dem am Samstag wegen Windböen verschobenen Springen endete, lag Lamparter vor seinem Landsmann.