Kuriose Rettungsaktion für betrunkene Skifahrer

Bei Wind und Wetter haben zwei angeheiterte deutsche „Après-Skier“ am Mittwochabend am Schatzberg im Tiroler Unterland komplett die Orientierung verloren. Drei einheimische Skitourengeher - darunter zwei Bergretter aus der Wildschönau - verhinderten das Schlimmste und setzten zu einer kuriosen Rettungsaktion an, wie oben im Video zu sehen ist.