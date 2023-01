Amazon erhöht Preise für Dienst „Music Unlimited“

Mehrkosten pro Kunde von 17 Euro

Die Preiserhöhungen seien notwendig, um den Dienst weiter in gewohnter Qualität anbieten zu können, zitiert die Website aus einer Mail an betroffene Kunden. Laut Amazon sind die Kosten in den vergangenen drei Jahren demnach signifikant gestiegen, nämlich um knapp 17 Euro pro Kunde.