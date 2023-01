Mailänder Scala startet eigene Streaming-Plattform

Die erste Live-Aufführung via lascala.tv wird die Oper „I Vespri Siciliani“ sein, die am 14. Februar in einer neuen Inszenierung mit Hugo de Ana als Regisseur, Fabio Luisi als Dirigent und der Sopranistin Marina Rebeka als Protagonistin uraufgeführt wird. Die Übertragung von Opern, Ballettaufführungen und Konzerten erfolgt mit neun Kameras, die während der Pandemie im Theater installiert wurden.