Parkwächterin fälschte massenweise Strafzettel

Anschließend gab sie die Falschparker, die in Wahrheit schon zuvor bestraft worden sind, nochmals als Parksünder in ihr Terminal ein. Der Schwindel flog auf, weil sich Betroffene beim Strafamt beschwerten. Fünf Menschen bezahlten die gefälschten Strafzettel. Am 13. Dezember wurde die Frau entlassen, nachdem der Magistrat die Ungereimtheiten an die private Sicherheitsfirma gemeldet hatte.