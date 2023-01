FC Barcelona macht Jagd auf Manchester-City-Ikone

Fester Platz im Kader

Was jedoch gegen einen Wechsel spricht: Für den Mittelfeldspieler gibt es wohl keinen Grund, die „Citizens“ zu verlassen. In 18 Premier-League-Partien stand der 32-Jährige in dieser Saison 15 Mal auf dem Feld, viermal konnte er mit den „Skyblues“ in den vergangenen Jahren die Meisterschaft gewinnen. Zudem darf er sein Team als Kapitän auf den Rasen führen. Weshalb sollte er das aufgeben?