Steuergeld für Villa in Serbien abgezweigt?

Nun hat der Stadtrechnungshof aufgedeckt: Millionen an Steuergeld sollen in einem dubiosen Netzwerk versenkt worden sein. Ausgegeben an Scheinfirmen (mittlerweile insolvent) für Luxus-Autos der Familienmitglieder der Obfrau, Strafzettel - und womöglich für eine Villa in Serbien. „Die sieht aus wie eine Thermenlandschaft“, so die Ex-Kindergartenleiterin. Nun ermittelt die Justiz.