Diese Hobbys sorgen für entspannte Nachmittage

Close Up! Porträts in Nahaufnahme malen

Vera Mosina - vielen besser bekannt als vemo.dsgn bei Instagram - führt dich in die Grundlagen des Zeichnens von Porträts ein. Nach vielen praktischen Übungen zu Mund, Nase und Co. kannst du dich selbst an das Malen von ausdrucksstarken Gesichtern mit den Materialien deiner Wahl machen. Ob du Buntstifte in die Hand nimmst, dich an Watercolor oder Gouache versuchst ist dir überlassen - mit den Tipps und Tricks vom Profi sind schnelle Fortschritte vorprogrammiert.