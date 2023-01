Gefangen: „Riù“, der traurigste Gorilla der Welt

Eine von Zehntausenden Menschen unterschriebene Petition zur Rettung eines seit Jahren in Gefangenschaft lebenden Gorillas lässt die Debatte um die oft kritisierte Affenhaltung in Zoos wieder aufleben. Es ist nachgewiesen, dass Affen Gefühle und Emotionen zeigen können. Das Schicksal von „Riù“ ist so ein Fall: Er ist tieftraurig und unglücklich - und er zeigt es auch.