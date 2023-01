Am Feld wie am Rang - Tigers siegen über Serpents

Die Erleichterung der WU Tigers war deutlich spürbar, als das finale Scoreboard am 17. Dezember in der prallgefüllten Wiener Stadthalle den Endstand von 52:27 gegen die MedUni Serpents präsentierte. Nach drei Niederlagen in vier Spielen wollten die Wirtschaftsstudenten wieder zurück in die Siegerspur, was ihnen an jenem Samstag schließlich auch gelang.