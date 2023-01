Adlerinnen-Duo gewinnt souverän Super-Team-Bewerb

Die Skispringerinnen Eva Pinkelnig und Chiara Kreuzer haben in Zao die Weltcup-Premiere des Super-Team-Bewerbs in souveräner Manier gewonnen. Das rot-weiß-rote Duo lag am Samstag nach drei Durchgängen mit einem überlegenen Vorsprung von 35,3 Punkten klar vor Norwegen und Deutschland (+42,8 Zähler). Am Sonntag (8.00 Uhr) steht in Japan ein weiterer Einzel-Wettkampf auf dem Programm.