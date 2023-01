Südafrika: Im Zeichen des Donnerrauchs

Wer sich mit Kapstadt noch nicht so viel auseinandergesetzt hat, verwechselt die Tour zur Robben-Insel schon mal mit jener zu Robben-Island. Kaum ein anderer Ort in Südafrika ist so sehr mit der Geschichte des Landes verbunden. Auch wenn die 574 Hektar große einstige Gefängnisinsel in der Tafelbucht im Laufe des letzten Jahrhunderts auf verschiedenste Weise genutzt wurde - von einer Lepra-Kolonie über ein gewöhnliches Gefängnis bis hin zu einer Festung während der Weltkriege - ist es wohl international vor allem bekannt wegen des Gefängnisses für politische Häftlinge während der Apartheid. Der wohl bekannteste: Nelson Mandela. Zwei mal zwei Meter: Auf dieser Fläche hat Südafrikas erster demokratisch gewählter Präsident einst als Häftling Nummer 466/64 in Zelle Nummer fünf 18 seiner 27 Haftjahre verbracht. Er durfte nur 30 Minuten Besuche empfangen - im Jahr!