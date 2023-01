WU Tigers: Neues Jahr, neue Energie, neue Chancen

Das Weihnachtsgeschenk der Tigers blieb am 17. Dezember unabgeholt. „Anfangs konnten wir gut mithalten, aber die MedUni war gut aufgestellt. Im drittel Viertel waren sie uns einfach überlegen“, so die Trainerin der Tigers, Lilly Avdovic, nach dem Gameday. Einen Leitfaden für das Training haben sie sich schon zurechtgelegt, so schnell geben die Tigers nicht auf.