Verletzungsdrama um Teamspieler Valentino Lazaro!

Kaum scheint er endlich wieder in Topform gekommen zu sein, schon schlägt der Verletzungsteufel (wieder) einmal ordentlich zu: Valentino Lazaro hat sich im Spiel gegen US Salernitana am Sonntag einen Innenbandriss im rechten Knie zugezogen! Der für den FC Torino spielende ÖFB-Internationale droht nun drei Monate lang auszufallen …