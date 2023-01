Paukenschlag! Gareth Bale beendet Karriere

„Nach vorsichtiger und sorgfältiger Überlegung gebe ich hiermit meinen Rückzug vom Vereinsfußball und vom internationalen Fußball bekannt“, schrieb Bale, der zuletzt für den Los Angeles FC in der nordamerikanischen MLS spielte. Seine Einsatzzeiten waren jedoch wie schon in den Saisonen davor überschaubar. Mit Wales erfüllte er sich noch den Traum von einer WM-Teilnahme, in Katar war für die „Drachen“ nach der Gruppenphase Endstation. Bales Vorstellungen waren verhalten.