Pokljuka: Hauser/Eder im Single-Mixed in den Top-5

Das österreichische Duo Lisa Hauser/Simon Eder ist am Schlusstag des Biathlon-Weltcups in Pokljuka in der Single-Mixed-Staffel auf Platz fünf gelaufen. Bei schwierigen Verhältnissen mit Wind und Regen blieben sie ohne Strafrunde, hatten mit zehn Nachladern aber beträchtlichen Rückstand auf die Podestplätze.