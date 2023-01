ÖSV-Juwel jubelt erstmals über Weltcup-Punkte

Seit letzter Saison fährt das ÖSV-Juwel im Weltcup mit und versucht sich mit den Besten zu messen. In ihrem 15. Weltcup-Rennen beim Riesenslalom in Kranjska Gora war es dann so weit: Mit Platz 30 qualifiziert sich die 22-Jährige für den 2. Durchgang und fährt erstmals Weltcup-Punkte ein.