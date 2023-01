Trotz Handgelenksverletzung: Walkner verbessert

Denn Donnerstagfrüh waren die Schmerzsymptome und auch die Schwellung seiner Hand minimal besser. „Es sieht so aus, als hätte meine Verletzung gestern den ‘Höhepunkt‘ erreicht. Heute war der erste Tag, an dem die Hand nicht schlimmer wurde.“ Sein Ziel sei gewesen, zu schauen, ob er unter diesen Umständen mithalten könne. „Ich konnte wieder an mein Maximum gehen, also werde ich auch weiterfahren. Es war bisher mein fahrerisch bester Tag bei dieser Dakar, aber ich bin komplett an meinem Limit.“ Er wolle für Freitag noch einiges am Motorrad-Setup umstellen.