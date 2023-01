Zagreb Slalom: Ein Event auf Kosten der Ski-Damen?

Franziska Gritsch etwa zeigte schon zuletzt am Semmering mit Laufbestzeit im zweiten Durchgang auf. „Im Training läuft es gut, geht es leicht von der Hand. Das will ich nun auch in zwei Läufen zeigen. Den Schwung muss ich mitnehmen, jetzt, da ich lockerer drauf bin. Wir müssen die Hausaufgaben machen.“ Die hat hoffentlich auch Kathi Liensberger erledigt, die in Zagreb dreimal in Folge auf dem Podest stand. Aber diese Saison nicht in Fahrt kommt …