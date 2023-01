Heinz Fischer reist zu Begräbnis von Benedikt XVI.

Nun sei Fischer vom aktuellen Präsidenten Alexander Van der Bellen gebeten worden, an den Begräbnisfeierlichkeiten in Rom teilzunehmen, hieß es aus der Präsidentschaftskanzlei am Dienstag. Der Altbundeskanzler hatte mehrere Male Kontakt mit Joseph Ratzinger. So fiel der offizielle Papstbesuch 2007 etwa in die Amtszeit Fischers. Als Vertreter der Kirche in Österreich werden Kardinal Christoph Schönborn, der Salzburger Erzbischof Franz Lackner als Vorsitzender der Bischofskonferenz sowie der Grazer Bischof Wilhelm Krautwaschl an der Trauerfeier teilnehmen.