Wirte erwarten nach starkem Herbst jetzt Dämpfer

Jänner und Februar sind in der Gastronomie ruhig

„Genauso wie den Wirten machen auch den Gästen Teuerung und gestiegene Energiekosten zu schaffen“, weiß Dobcak. Es sei mit Spannung abzuwarten, ob das Geschäft auch in den nächsten Monaten floriere. Die Erwartungen an den Jänner und Februar sind eher mäßig, denn das sei traditionell eine ruhigere Zeit. „Abgesehen von Bällen, gibt es wenige Veranstaltungen, viele Wirte nützen die Zeit für einen Betriebsurlaub“, so der Gastrosprecher.