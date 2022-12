Silvester in Wien: Hier sind die ersten Bilder

Freier Eintritt

Besucher dürfen sich heuer auf ein 12-stündiges Spektakel im Herzen der Stadt freuen. Gefeiert wird bei freiem Eintritt an insgesamt sechs Orten in der City. Das gesamt mehr als 70-stündige Bühnenprogramm beginnt am Silvestertag um 14 Uhr und dauert bis 2 Uhr Früh an. Die Gastro ist bereits seit 11 Uhr geöffnet. Der Pfad erstreckt sich über 1,5 Kilometer von der Freyung über den Platz Am Hof, Graben, Stephansplatz und die Kärntner Straße bis zum Neuen Markt. Der Rathausplatz ist diesmal nicht dabei.