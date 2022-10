Wirtshausbesuch wird in Wien zum Luxus

„Statt zwei Viertel Wein jetzt eben nur noch eines“

Der Tenor: Manche gaben an, nur noch für Feierlichkeiten in Gaststätten gehen zu wollen, sonst aber ihre Besuche radikal zu reduzieren. „Statt zwei Viertel Wein bestelle ich jetzt eben nur noch eines“, berichtet ein Pensionist über seine Sparmaßnahmen beim Heurigenbesuch. Andere spüren die Preissteigerung noch nicht und gehen weiterhin gerne ins Restaurant („Gehe wie bisher dreimal in der Woche essen.“). Junge Wiener setzen auf Pizza- und Burgerlokale, die trotz der Teuerungen noch leistbar seien.